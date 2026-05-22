تعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات الداخلي في الجزائر

- قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة أشرف على تنصيب اللواء زاهي منير مديرا عاما للأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية) خلفا للواء عبدالقادر آيت وعرابي

عُين اللواء زاهي منير، الخميس، مديرا عاما للمديرية العامة للأمن الداخلي بالجزائر (جهاز الاستخبارات الداخلية)، خلفا للواء عبدالقادر آيت وعرابي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أوضحت فيه أن التنصيب جرى باسم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وذكر البيان أن الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، ترأس مراسم التنصيب الرسمي للواء منير في المنصب الجديد.

وأسدى رئيس الأركان، بحسب البيان، لإطارات (ضباط) هذه المديرية الحساسة، جملة من التعليمات والتوجيهات؛ "بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن، والالتزام الكامل بالقيام بالمهام المنوطة بهم بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية".

وتُعد المديرية العامة للأمن الداخلي من أبرز وأقوى أجهزة الاستخبارات في الجزائر.