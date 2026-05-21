ملادينوف: وقف إطلاق النار في غزة هش ويتعرض لانتهاكات يومية واستمرار قتل الفلسطينيين

قال نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام في غزة، إن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة "لا يملكون أي عمل"، وسط ندرة في المياه.

وأكد في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، أن وقف إطلاق النار يظل "هشا وليس مثاليا ويتعرض لانتهاكات يومية"، مشيرا إلى أن "بعضها خطير حيث يستمر قتل المدنيين ولا تزال الأسر تعيش في حالة من الخوف وانعدام اليقين وسط واقع مؤسف".

وذكر أن القيود المفروضة على الحركة تعيق النفاذ الإنساني والعودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدا أن كل انتهاك لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى تقويض ما تم بناؤه، وعلى المجلس عدم قبول أي شيء أقل من أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالتعهدات.

وأضاف أن "فظائع السابع من أكتوبر لا تقلل من معاناة الشعب الفلسطيني، ومعاناة الشعب الفلسطيني لا تقلل من فظائع السابع من أكتوبر"، موضحا أن الهدف من القرار 2803 يكمن في التأكد من عدم تكرار أي من هذين الأمرين مستقبلا.

وأشار إلى عمله مع الجهات الضامنة مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، منذ أكتوبر لتصميم المرحلة التالية لتنفيذ خطة السلام الشاملة التي اقترحها الرئيس ترامب، لافتا إلى الاتفاق في ديسمبر على مبادئ الإطار الانتقالي بين الجهات المانحة، قبل التقدم باقتراح مفصل عُرض على الفصائل الفلسطينية خلال جولات محادثات، حتى التوصل لخارطة طريق من 15 نقطة، بالإضافة إلى مرفق يشمل آلية التنفيذ.

ولفت إلى أن الاتفاق يمثل "أداة جدية" خضعت للتعديل بناء على رغبات الأطراف، مشيرا إلى أن هيكل خارطة الطريق يستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل"، بحيث تؤدي كل خطوة يأخذها طرف إلى خطوة يعتمدها الطرف الآخر في المقابل.

وشدد على ضرورة إعادة الثقة المعدومة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال لجنة مستقلة تتأكد من كل خطوة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.