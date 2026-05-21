السعودية تعلن تضامنها مع سوريا بعد انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى لوزارة الدفاع

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، تضامنها مع سوريا جراء حادثة الانفجار التي وقعت بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لحادثة الانفجار التي وقعت بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، والتي أدت إلى وفاة جندي وإصابة مدنيين".

وقالت الوزارة: "المملكة تجدد موقفها الثابت في رفض أشكال العنف كافة، وتعبّر عن تعازيها وتضامنها مع سوريا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل".

وأودى انفجار سيارة مفخخة بمحيط مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق الثلاثاء الماضي، بحياة جندي سوري فيما أصيب 18 شخصاً آخر، بحسب ما أوردت الوكالة الرسمية "سانا".