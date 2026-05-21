استعرض نيكولاي ملادينوف، ممثل مجلس السلام في غزة، المبادئ الأساسية لخارطة طريق وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن المبدأ الأول يلزم كل الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وخطة السلام الشاملة لإنهاء دوامة التدمير والسماح بالإدارة الفلسطينية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وفتح قناة موثوق بها من خلال ذلك لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، أن المبدأ الثاني يقضي بتنفيذ كل التزامات وقف إطلاق النار بالكامل دون تأخير قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بما في ذلك توفير الوقود وفتح المعابر وتوفير المآوي، واستكمال تدابير بروتوكول اتفاق شرم الشيخ الإنساني، مؤكدا أنها أمور ضرورية وليست اختيارية.

ولفت إلى أن هناك ضمانات أمنية من إسرائيل بأنها ستنتقل فورا للاضطلاع بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ عند التزام حماس بخارطة الطريق، مشيرا إلى المبدأ الثالث يمنع الانتقال لأي مرحلة قبل استكمال التزامات المرحلة السابقة والتحقق منها من قبل لجنة التحقق المستقلة التي تضم المانحين والقوة الدولية والطرفين.

وأضاف أن "مجلس السلام" القائم بموجب الخطة سيشرف على الحوكمة وإعادة الإعمار والانتشار إلى حين استئناف السلطة الفلسطينية لمسئولياتها في غزة، مشيرا إلى أن المجلس لا يستبدل الحكومة الفلسطينية بل مرحلة انتقالية تسمح بإعادة بناء غزة.

وأكد أن المبدأ الخامس ينص على أن "حماس وسائر الفصائل لن يكون لها أي دور في إدارة غزة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر ولا بأي شكل من الأشكال"، مع التعامل مع موظفي الدولة بشكل قانوني ومنصف وبكرامة، لإنهاء قوة السلاح وتعزيز الإدارة العامة في غزة، وفق "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، وتوقف جميع الفصائل المسلحة والأنشطة الأمنية الأخرى.

وأوضح أن أسلحة الشرطة ستخضع لسلطة اللجنة، مشيرا إلى أن "سحب السلاح يجب أن يكون متدرجا ووفق جدول زمني محدد، ويجب نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".



وأكد أن كل "المجموعات المسلحة بما فيها الميليشيات يجب أن تشارك في نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى والهياكل المسلحة"، مضيفا أن "ما من مجموعة فلسطينية مسلحة سيُطلب منها أن تسلم سلاحها لإسرائيل، فالسلاح لا يُسلم إلى العدو بل يُسلم إلى اللجنة الوطنية".