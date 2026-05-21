النائب ضياء الدين داود: صرف 10 آلاف جنيه للمعاشات المتوقفة استجابة لـ13 طلب إحاطة من النواب

- داود: الهيئة اتخذت إجراءات بحلول جزئية ونستكمل مسارنا لمحاسبة المقصرين

أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أن صرف ١٠ آلاف جنيه لمستحقي المعاشات، الذين لم يصرفوا معاشاتهم منذ عدة أشهر بسبب أزمة نظام التأمينات الجديد اعتبارا من يوم الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦، جاء نتيجة انعقاد لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من ١٣ نائباً.

وأكد داود، أن في تلك الجلسة رفض النواب البدء في النقاش في ظل غياب رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وسط مطالبات النواب بسرعة صرف المعاشات المتأخرة أولاً.

وقد انتهت لجنة القوى العاملة بتلك الجلسة إلى رفع توصية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٨ بمطالب النواب مقدمي طلبات الإحاطة للحكومة، وتعهد ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الاجتماع بالحل خلال ٤٨ ساعة.

ولفت إلى أن بناء على ذلك، صدر اليوم كتاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢١ والمتضمن قرار صرف دفعة قدرها ١٠ آلاف جنيه تحت التسوية لتلك الحالات وعددهم ٤١٦٢٦ صاحب معاش، والتنسيق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة هذه المبالغ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٤، على أن يتم إفادة المستفيد برسالة نصيه على هاتفه.

وأكد داود أن هذا الكتاب تضمن حلاً جزئياً للأزمة، إلا أنه و بشكل مؤقت يخفف من وطأه ما حدث خلال الشهور الماضية، وأكد أن النواب مقدمي طلبات الإحاطة سيستكملوا ما بدأوه بضرورة محاسبة المقصرين واستكمال النقاش بالبرلمان بلجنة القوى العاملة لجميع النقاط العالقة الخاصة بالمعاشات.