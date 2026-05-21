محكمة تركية تقيل رئيس حزب المعارضة الرئيسي وسط اتساع نطاق حملة أمنية

أمرت محكمة في أنقرة اليوم الخميس، بإقالة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب تركي معارض، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكرت "الأناضول" أن الحكم يجرد أوزجور أوزيل والقيادة الحالية للحزب من مناصبهم.

وأمرت المحكمة أيضا بتولي رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كليجدار أوغلو والقيادة السابقة للحزب أموره مؤقتا.

ولا يعد هذا الحكم نهائيا.

وألقت القضية، التي أقامها عضو سابق بالحزب، بكاهلها على الحزب منذ سنوات. وتتركز في مزاعم بأنه تم تقديم رشاوي لمندوبين بالحزب للتصويت لصالح أوزيل أثناء اختيار رئيس للحزب في نوفمبر 2023.

ونفت قيادة حزب الشعب الجمهوري الاتهامات. وتم رد الدعوى في أكتوبر قبل أن يتم إعادة فتحها.

ويكثف القضاء التركي الضغط على حزب الشعب الجمهوري منذ أكثر من عام، حيث تم احتجاز المئات من أعضائه والعديد من رؤساء البلديات المنتمين له.

وقاد كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري لأكثر من عقد قبل أن يخسر في سباق الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.

ووقع الاختيار على أوزيل ليحل محل كليجدار أوغلو بعد هزيمته في الانتخابات وسعى لإعادة تنظيم الحزب.

يشار إلى أن أبرز الشخصيات المحتجزة من حزب الشعب الجمهوري حتى الآن هو عمدة إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر أحد أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان. ويتم احتجاز إمام أوغلو قبل محاكمته منذ مارس 2025 وستتم محاكمته بتهم فساد.