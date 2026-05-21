تعثر تقدم الجمهوريين في مشروع قانون إنفاذ إجراءات الهجرة

بدا أن الجمهوريين بمجلس الشيوخ يواجهون صعوبة متزايدة في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددوه لأنفسهم لإقرار مشروع قانون بقيمة تقارب 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ إجراءات الهجرة الأسبوع الجاري، بعدما أدت الخلافات بشأن تمويل أمني للبيت الأبيض وصندوق تسويات بقيمة 1.8 تريليون دولار تابع لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى عرقلة التقدم فعليا.

وكان من المتوقع بالفعل أن يتخلى الجمهوريون عن تخصيص مليار دولار لتمويل أمني لمجمع البيت الأبيض وقاعة الاحتفالات الخاصة بالرئيس ترامب، وسط انتقادات من أعضاء بالحزب.

لكن التساؤلات المتعلقة بصندوق التسويات زادت أيضا من مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يتساءلون عن الجهات التي ستحصل على هذه الأموال.