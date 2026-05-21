قلب وادي دجلة تأخره بنتيجة 2-0 لتعادل مثير 2-2 أمام ضيفه نادي زد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مجموعة تفادي الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

تقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ثم أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وقلص وادي دجلة النتيجة عن طريق رجب الصافي في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل علي حسين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب أحمد دحروج، لاعب وادي دجلة، في الدقيقة 69، بعد تدخل عنيف على ماتا ماجاسا لاعب زد.

وبهذه النتيجة، واصل وادي دجلة صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 50 نقطة، فيما جاء زد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، لتستمر المنافسة بين الفريقين خلال الجولات المقبلة.