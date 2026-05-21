 بعشرة لاعبين.. دجلة يقلب تأخره لتعادل مثير أمام زد في الدوري - بوابة الشروق
الخميس 21 مايو 2026 10:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

بعشرة لاعبين.. دجلة يقلب تأخره لتعادل مثير أمام زد في الدوري

أحمد زاهر
نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 10:31 م

قلب وادي دجلة تأخره بنتيجة 2-0 لتعادل مثير 2-2 أمام ضيفه نادي زد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مجموعة تفادي الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

تقدم زد عن طريق عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، ثم أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وقلص وادي دجلة النتيجة عن طريق رجب الصافي في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل علي حسين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90+1.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب أحمد دحروج، لاعب وادي دجلة، في الدقيقة 69، بعد تدخل عنيف على ماتا ماجاسا لاعب زد.

وبهذه النتيجة، واصل وادي دجلة صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 50 نقطة، فيما جاء زد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، لتستمر المنافسة بين الفريقين خلال الجولات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك