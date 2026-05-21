وزارة الدفاع التونسية تنأى بالجيش عن التشكيك في حياديته واستقلاليته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نأت وزارة الدفاع التونسية بالجيش عما سمته بـ"تجاذبات وتشكيك في حياديته واستقلاليته"، في بيان لها اليوم الخميس.

ويأتي البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة، ردا على ما وصفته بـ"محاولات الزج" بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها.

ومثل هذه البيانات نادرة عن وزارة الدفاع.

ولا يملك الجيش في تونس تقليديا سجلا مؤثرا في السلطة السياسية ولكنه واجه انتقادات من المعارضة لعدم التدخل ضد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو 2021 وإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد.

ولم تذكر الوزارة اليوم حادثة بعينها ولكن البيان يأتي بعد أسبوع من تصريحات للرئيس السابق المعارض المنصف المرزوقي المتواجد خارج البلاد، حول دور محتمل للجيش في المرحلة المقبلة.

وأشارت وزارة الدفاع أن "الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام قوانين الدولة والتراتيب العسكرية".

وأضاف البيان: "الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات، والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا".