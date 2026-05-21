غارة إسرائيلية تحدث أضرارا بمستشفى في بنت جبيل جنوبي لبنان

أدت غارة شنها الطيران الإسرائيلي الخميس على جنوبي لبنان، إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في مستشفى حكومي ببلدة تبنين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أضرارا كبيرة لحقت بمستشفى تبنين الواقع في قضاء بنت جبيل، عقب غارة إسرائيلية استهدفت منطقة محيطة، دون ورود معلومات على الفور عن وقوع إصابات بشرية.

والأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد شخصين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت موقعا قرب المستشفى ذاته.

وبحسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية، بلغ عدد المستشفيات المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية الموسعة منذ 2 مارس الماضي 16 مستشفى.

فيما بلغ عدد الاعتداءات على فرق الإسعاف والطواقم الطبية 147 اعتداء، ما أسفر عن استشهاد 116 شخصا وإصابة 263 آخرين.

والخميس، شن الجيش الإسرائيلي 18 هجوما على عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص، وفق إحصاء الأناضول، ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي.​​​​​​​