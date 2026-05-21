رئيس الوزراء العراقي يدين مجددا قصف السعودية و الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، رفض الحكومة العراقية لاتخاذ أرض العراق وسمائه منطلقا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الزيدي، في منشور على منصة إكس: "نشدد على كون العراق منطقة التقاء للمصالح المشتركة".

وأضاف: "نجدد إدانتنا واستنكارنا للعمل الإجرامي الذي استهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقتين ووجهنا بكشف ملابسات هذه الاعتداءات الإجرامية".

وتابع: "جرى تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة في أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ونؤكد أهمية أن يكون التحقيق مشتركا مع الأشقاء في البلدين بهدف الاطلاع على جميع الأدلة وما يثبت استخدام الأراضي العراقية في الاعتداءين من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية كافة بحق المتورطين".