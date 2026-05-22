التحقيق مع 12 عنصرا جنائيا لغسلهم 300 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 12 عنصرا جنائيا؛ لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكدت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات)، فيما قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.