 التحقيق مع 12 عنصرا جنائيا لغسلهم 300 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات - بوابة الشروق
الجمعة 22 مايو 2026 3:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

التحقيق مع 12 عنصرا جنائيا لغسلهم 300 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 22 مايو 2026 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2026 - 3:12 م

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 12 عنصرا جنائيا؛ لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكدت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات)، فيما قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك