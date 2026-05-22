ناشط موريتاني بأسطول الصمود: كلاب إسرائيلية أصابتني في رأسي

- الناشط محمد بابا: كلاب الحراسة هاجمتني واعتدت علي في الرأس والصدر بواسطة اللجام الحديدي

- إدارة السجن الإسرائيلي حاولت تخويف الناشطين باستخدام كلاب الحراسة

قال الناشط الحقوقي الموريتاني محمد بابا، إن كلاب حراسة إسرائيلية هاجمته وضربته باللجام الحديدي على رأسه وصدره، خلال احتجازه عقب اعتراض "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية أثناء توجهه إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة بمطار إسطنبول الدولي، عقب إجلائه من إسرائيل، حيث كان محتجزا لأيام مع مئات الناشطين الذين كانوا على متن الأسطول.

ووصل الناشطون، الخميس، إلى مطار إسطنبول على متن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية، بعد إجلائهم من مطار رامون جنوبي إسرائيل.

وعقب ذلك، استقبلت مستشفيات في إسطنبول ناشطين مصابين لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتقديم العلاج لهم.

و"أسطول الصمود العالمي" حملة بحرية تضامنية دولية شارك فيها متطوعون من 44 دولة على متن نحو 50 قاربا، انطلقت من ميناء مرمريس التركي باتجاه غزة، ويتمثل هدفها الرئيسي في كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007، وإيصال مساعدات إنسانية.

وأفاد بابا، بأن إدارة السجن الإسرائيلي حاولت تخويف الناشطين باستخدام كلاب الحراسة، مضيفا: "عندما رأت إدارة السجن أننا لا نخاف منهم، حاولوا تخويفنا باستخدام كلابهم".

وأوضح أن الحادثة وقعت "قبل نقلنا إلى السجن"، مضيفا أن كلاب الحراسة هاجمته واعتدت عليه في الرأس والصدر بواسطة اللجام الحديدي الذي كانت ترتديه، ما تسبب بإصابته في المنطقتين.

وأضاف: "ضربوني هنا"، في إشارة بيده إلى آثار إصابة ظهرت أسفل عينه.

يأتي ذلك مع مواصلة الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وسط تداعيات الحرب، وما خلفته من أزمة إنسانية ومعيشية غير مسبوقة.

ويعاني الفلسطينيون من القصف المتواصل والنزوح الواسع ونقص الغذاء والدواء والمياه، إضافة إلى انهيار أجزاء كبيرة من المنظومتين الصحية والخدمية، وفق بيانات حكومية وأممية ودولية.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اكتمال إجلاء 422 متطوعا من "أسطول الصمود العالمي"، بعدما احتجزتهم إسرائيل إثر مهاجمة نحو 50 قاربا تقل 428 ناشطا من 44 دولة في المياه الدولية أثناء توجههم إلى قطاع غزة بمهمة إنسانية لكسر الحصار وإيصال مساعدات.

وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.