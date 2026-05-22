الصحة اللبنانية: 3111 شهيدا و9432 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 22 شهيدا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس إلى 3 آلاف و111 شهيدا و9 آلاف و432 جريحا.

والخميس، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و89 شهيدا و9 آلاف و397 جريحا، قبل إعلان الحصيلة الجديدة الجمعة.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.