أعلنت Netflix أن سلسلة Emily in Paris الشهيرة وصلت إلى محطتها الأخيرة، حيث يجري حاليًا تصوير الجزء السادس والأخير من المسلسل.

وبدأ تصوير الموسم السادس والأخير في يناير/كانون الثاني 2026، ويجري تصويره حاليًا في اليونان. وقال دارين ستار، مؤلف مسلسل "إميلي في باريس": "لقد كانت صناعة هذا المسلسل مع هذا الطاقم المتميز من الممثلين والفنيين تجربة لا تُنسى. ومع انطلاق الموسم الأخير، أشعر بامتنان عميق لنتفليكس وباراماونت، والأهم من ذلك، للمعجبين الذين شاركونا هذه الرحلة الرائعة".

وأضاف: "نحن متشوقون بشدة لمشاركة هذا الفصل الأخير معكم. شكرًا لكم على إتاحة الفرصة لنا لنكون جزءًا من حياتكم، وإلهام أحلامكم بالسفر وحبكم لباريس. ستبقى إميلي خالدة في ذاكرتنا"، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة Variety.

وتدور أحداث العمل حول شخصية "إيملي"، التي تؤدي دورها الممثلة ليلي كولينز، وهي مديرة تسويق من شيكاجو تحصل بشكل غير متوقع على وظيفة أحلامها في باريس، لتنطلق في رحلة تغير حياتها إلى أوروبا. ووفقًا للوصف الرسمي للمسلسل، "تمتلئ حياتها الجديدة بمغامرات آسرة وتحديات مفاجئة، حيث تحاول التوفيق بين العمل والصداقات والعلاقات العاطفية".

وقد نشرت كولينز مقطع فيديو موجهًا إلى جمهور المسلسل، قالت فيه: "سيقدم لكم الموسم السادس كل ما تحبونه في المسلسل، وسيكون بمثابة الفصل الأخير من مغامرة إميلي التي لا تُنسى. يبذل جميع الممثلين وطاقم العمل قصارى جهدهم لجعل هذا الموسم وداعًا رائعًا، ونحن الآن بصدد تصويره. أتوق بشدة لكل ما يحمله لنا المستقبل من سحر، وللاحتفال معكم بموسمنا الأخير بأبهى صورة".

وحقق مسلسل "إميلي في باريس" نجاحًا ضخمًا خلال مواسمه الخمسة الأولى على منصة نتفليكس، إذ أمضت المواسم الخمسة مجتمعة 32 أسبوعًا ضمن قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية ناطقة بالإنجليزية على نتفليكس عالميًا، كما تصدر المرتبة الأولى في 90 دولة.

ويعد هذا ثاني مسلسل من إنتاج نتفليكس يُعلن عن موسمه الأخير خلال شهر مايو/أيار الجاري، بعدما كُشف سابقًا أن الموسم الخامس القادم من مسلسل The Lincoln Lawyer سيكون الأخير أيضًا.