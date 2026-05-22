ختام فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية

اختتمت فعاليات سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية، التي أقيمت على مدار 25 يوما بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إقامة هذا الحدث الفني الكبير جاء في إطار اهتمام الشركة بدعم الإبداع وتعزيز حضور الفنون في المشهد العمراني، بما يعكس مكانة العاصمة الجديدة كمركز متكامل للفنون والثقافة،

وأضاف أن هذا الحدث يمثل انطلاقة باكورة سلسلة من الفعاليات الفنية التي تعتزم الشركة تنظيمها بشكل دوري، حيث من المقرر إقامة السمبوزيوم سنويا، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية الأخرى.

وقال الفنان إيهاب اللبان، المدير الفنى لسمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية، إن على مدار 25 يوما قدم الفنانون أعمال إبداعيةو فنية متميزة ترسم ملامح صورة مصر الفنية أمام العالم، مضيفا أن الدورة الأولى مخصصة للفنانين المصريين، ومن المقرر ابتداء من الدورة المقبلة ستكون المشاركة دولية.

وأوضح أن سمبوزيوم العاصمة يهدف إلى إحياء التراث المصري العريق من خلال صياغات فنية حديثة، تسهم في تحويل العاصمة الجديدة إلى متحف مفتوح، إذ من المقرر أن يتم توزيع المنحوتات الناتجة عن السمبوزيوم في شوارع المدينة، بما يعزز حضور الفن في الحياة اليومية للمواطنين.

شارك في هذه الدورة من السمبوزيوم 15 نحاتا من أبرز الفنانين المصريين من مختلف الأجيال، حيث يجتمعون لتقديم أعمال فنية معاصرة تعكس مهاراتهم الإبداعية ورؤاهم المتنوعة، وهم أحمد عبد الفتاح، وأحمد موسى وحسن كامل وشريف عبد البديع وشيماء درويش وعبد العزيز صعب وعصام درويش وعلا موسى وكمال الفقي ومحمد عبد الله وميسون الزربة وناثان دوس وناجي فريد وهاني فيصل وهشام عبد الله.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقًا من أهمية الفنون بوصفها أحد الركائز الأساسية في بناء الوعي الجمالي للمجتمع وترسيخ القيم الإنسانية، حيث يُعد فن النحت من أبرز مجالات التعبير الإبداعي القادرة على توثيق الذاكرة البصرية وإثراء الفضاء العام بأعمال تحمل أبعادًا جمالية وثقافية، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري وإضفاء طابع فني مميز على الميادين والمساحات المختلفة داخل العاصمة الجديدة.