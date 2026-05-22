سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارة شمال شرق القاهرة وإدارة الزاوية الحمراء وحي الموسكي، بمشاركة عدد من قيادات الدعوة، إلى جانب 30 إمامًا من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف القاهرة، و70 إمامًا من ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتفعيل مشروع «المساجد المحورية».

وشمل برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، فضلًا عن تنظيم لقاءات مباشرة مع روادها، تناولت عددًا من القضايا الدعوية والمجتمعية، حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «يومُ عرفةَ.. يومُ المباهاةِ الإلهيةِ»، وهدفت إلى التوعية بفضائل يوم عرفة، وبيان مكانته العظيمة بوصفه يوم العتق الأكبر والمباهاة الربانية، مع الحث على اغتنامه بالإكثار من الطاعات، والدعاء، والذكر، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

كما تناولت الخطبة أسرار الاحتفاء الرباني بيوم عرفة، وما يحمله من معاني الرجاء والرحمة والمغفرة، وبيان فضل الصيام والدعاء فيه، بوصفه من أعظم أيام الله تعالى التي تتنزل فيها الرحمات، وتُرفع فيها الدرجات، وتُغفر فيها الذنوب.

وجاءت الخطبة الثانية بعنوان: «التحذير من إلقاء القمامة في الشوارع "مخلفات ذبح الأضاحي"»، وهدفت إلى التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في الطرقات أو الشوارع، مع التأكيد أن النظافة من مظاهر الرقي الحضاري والسلوك القويم، وأن الحفاظ على البيئة واجب ديني وإنساني، بما يسهم في حماية الصحة العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.

وهدفت القافلة إلى نشر الفهم الصحيح للدين، وتعزيز روح الانتماء الوطني، من خلال تناول القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية، بأسلوب يجمع بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم استقرار المجتمع.