إيقافات وغرامات في الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة القرارات الانضباطية الخاصة بالجولة السابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، وذلك وفقًا للائحة المسابقة ونظام المخالفات وضبط الجودة.

وشهدت العقوبات توقيع إيقاف على عدد من اللاعبين، كان أبرزهم مدافع الأهلي ياسين مرعي لمدة مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بعد طرده خلال مواجهة المصري بداعي منع فرصة محققة.

وفي لقاء بيراميدز أمام سموحة، تقرر إيقاف أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز مباراة واحدة مع غرامة مالية، إلى جانب إيقاف حسام أشرف لاعب سموحة لنفس السبب بعد تراكم الإنذارات.

كما طالت العقوبات مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، حيث تم إيقاف محمد إبراهيم لاعب الزمالك مباراة واحدة، إضافة إلى إيقاف صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا، بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها تطبيق المادة 54 من لائحة الدوري المصري الخاصة بالإنذارات على جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، ضمن إجراءات الانضباط في المسابقة.