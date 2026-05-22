يشهد ملعب استاد محمد بن زايد مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة بين العين والجزيرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، وسط اهتمام جماهيري مصري كبير بسبب الصدام المنتظر بين الثنائي المصري محمد النني ورامي ربيعة.

وأعلن الفريقان تشكيلهما الرسمي للمباراة، حيث تواجد رامي ربيعة أساسيًا في دفاع العين، بينما يقود محمد النني خط وسط الجزيرة منذ البداية.

ويدخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب الدوري الإماراتي هذا الموسم، في الوقت الذي يسعى فيه الجزيرة لإنقاذ موسمه بحصد لقب الكأس بعدما أنهى الدوري في المركز الرابع.

وكان العين قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على يونايتد بهدفين دون رد بعد التمديد لشوطين إضافيين، بينما حجز الجزيرة مقعده في المباراة النهائية بعد انتصار صعب على شباب الأهلي بهدف دون مقابل في نصف النهائي.