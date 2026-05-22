فلسطين: إدانة دول غربية للتوسع الاستيطاني خطوة في الاتجاه الصحيح

رحبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، بإدانة 9 دول غربية الاستيطان الإسرائيلي معتبرة ذلك "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ويدعم الشرعية الدولية".

والجمعة، دعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا، في بيان مشترك، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذرة من أن عنف المستوطنين بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأبناء الفلسطينية "وفا"، إنها ترحب بالبيان الصادر عن 9 دول غربية والذي أدان تصاعد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن البيان "يعكس رفضا متزايدا للإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض بشكل ممنهج حل الدولتين".

ودعا البيان الفلسطيني إلى ضرورة أن تترجم هذه المواقف الدولية عبر "آليات ضغط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها وإجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وحذرت الدول الغربية في بيانها المشترك من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية.

وأكدت أن القانون الدولي "واضح" بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأن مشاريع البناء في منطقة "إي 1" ليست استثناءً، حيث حذر البيان الشركات العالمية من التقدم بعطاءات لمشاريع البناء هناك أو أي مشاريع استيطانية أخرى.

ولفتت إلى التبعات القانونية والأضرار التي ستلحق بسمعتها جراء المشاركة في أنشطة تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ومخطط "إي 1" مشروع استيطاني يهدف لربط القدس بمستوطنات شرقها (مثل معاليه أدوميم)، عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، ما يمنع أي توسع فلسطيني محتمل، وهو ما قوبل برفض دولي واسع أجّل تنفيذه لسنوات.

وخلال الفترة الأخيرة، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية من الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، جرى تسجيل 1637 اعتداء خلال أبريل الماضي، مع استمرار تصاعد الاعتداءات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ ذلك الحين أسفرت عن استشهاد 1162 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا.