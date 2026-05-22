يستعد محمد صلاح لتوديع جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد، بعدما صنع واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، عقب تسعة مواسم حافلة بالألقاب والأرقام القياسية.

ورصد تقرير مطول لصحيفة ديلي ميل كواليس رحلة النجم المصري نحو القمة، من خلال شهادات عدد من المدربين والزملاء الذين رافقوه في مراحل مختلفة من مشواره الاحترافي.

وأكد إيان راش، الهداف التاريخي لليفربول، أن علاقته بصلاح تحولت إلى صداقة قوية، مشيرًا إلى أن النجم المصري يمتلك عقلية كروية استثنائية وقدرة كبيرة على قراءة المساحات داخل الملعب، كما أنه طور نفسه بدنيًا بشكل هائل بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأوضح راش أن صلاح غيّر الكثير من عاداته اليومية، سواء في التغذية أو التدريبات، وأصبح يعتمد على اليوجا وتمارين تقوية الجسد للحفاظ على مستواه البدني.

من جانبه، كشف يحيى علي، أحد أوائل المكتشفين لموهبة صلاح، أن اللاعب لم يكن الأكثر شهرة في بداياته مع منتخبات الشباب المصرية، لكن سرعته وطريقة تحركه داخل الملعب أكدت للجميع أنه مشروع نجم كبير.

وأضاف أن انتقاله إلى أوروبا جاء بعد تألقه في مباراة ودية بسويسرا، سجل خلالها هدفين أقنعا النادي السويسري بضمه، رغم رفض عدة أندية ألمانية التعاقد معه في البداية.

أما ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، فأوضح أن صلاح بدأ مسيرته كظهير أيسر في المقاولون العرب، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى جناح هجومي بفضل تطوره التكتيكي وسرعته الكبيرة.

وأكد أن أكثر ما يميز صلاح هو طموحه المستمر ورغبته الدائمة في تطوير نفسه، إلى جانب شخصيته المتواضعة وارتباطه الكبير بعائلته وبلدته نجريج.

وفي سويسرا، استعاد مدربه السابق ذكريات أيامه الأولى، مؤكدًا أن صلاح لم يظهر بمستوى قوي في أول حصتين تدريبيتين، لكنه انفجر في اليوم الثالث وأصبح اللاعب الأبرز داخل الفريق بسرعته ومهاراته.

كما اعترف جون تيري، قائد تشيلسي السابق، بأنه أخطأ في طريقة التعامل مع صلاح خلال فترة وجوده في النادي اللندني، مؤكدًا أن اللاعب كان بحاجة إلى دعم نفسي أكبر بدلًا من القسوة المستمرة داخل التدريبات.

وفي إيطاليا، تحدث زملاؤه السابقون عن شخصيته المرحة وحبه الدائم للقهوة، مؤكدين أن سرعته كانت استثنائية حتى قبل أن يتحول إلى ماكينة أهداف.

أما لوتشيانو سباليتي، مدربه السابق في روما، فوصفه بأنه لاعب لا يتوقف عن العمل، مشيرًا إلى أنه كان يركض لاستعادة الكرة حتى في المباريات المحسومة، وهو ما جعله نموذجًا يحتذى به داخل الفريق.

وبات محمد صلاح اليوم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، بعدما سجل 257 هدفًا خلال 441 مباراة، وحقق ثمانية ألقاب كبرى، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية والعالمية.