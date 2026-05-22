البترول: الاكتشافات الجديدة تدعم احتياجات مصر من الغاز وتُعزز جاهزية الصيف

قال محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، ومنها الحقول القريبة من مناطق الإنتاج والتشغيل، ستساهم في دعم الاحتياجات المحلية خلال فترات زمنية قصيرة، موضحًا أن هذه الاكتشافات تساعد في تغطية الطلب المتزايد على الغاز والمنتجات البترولية.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة البترول تتحرك مبكرًا لتأمين احتياجات فصل الصيف، في ظل ارتفاع الاستهلاك اليومي إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز، مقابل إنتاج محلي يقترب من 4 مليارات قدم مكعبة، مؤكدًا أن هناك مصادر إضافية تدعم الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن وحدات التغييز المتوافرة تمتلك قدرات استيعابية جيدة تتيح مواجهة أي ضغوط على الشبكة، لافتًا إلى أن تجربة الصيف الماضي أثبتت كفاءة هذه الوحدات بعد دخولها الخدمة بنجاح، وهو ما يعزز الثقة في قدرة القطاع على تأمين الإمدادات خلال الموسم الحالي.

ونوه إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة البترول وهيئة البترول وشركة «إيجاس» لضمان توفير التعاقدات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية خلال فترات الذروة.