قائد جيش باكستان يصل إيران في محاولة لكسر جمود المفاوضات مع الولايات المتحدة

وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

وقال الجيش الباكستاني في بيان: "وصل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، إلى طهران في إطار جهود الوساطة الجارية"، وفق وكالة سبوتنيك.

وكان في استقبال عاصم منير لدى وصوله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، بحضور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي.

فيما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، بوصول قائد الجيش الباكستاني طهران عصر اليوم الجمعة، في زيارة تهدف إلى الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وحل الخلافات القائمة بين الطرفين.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن مسئولين إيرانيين تأكيدهم أن وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران لا يضمن بالضرورة التوصل إلى تفاهم حول الإطار الأولي للمفاوضات في هذه المرحلة.

وفيما يخص المطالب الإيرانية، ترغب طهران في أن تتصدر المحاور الرئيسية للمفاوضات قضايا إنهاء التوترات الإقليمية الراهنة، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى تأمين وحماية السفن الإيرانية في الممرات المائية الدولية.