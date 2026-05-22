النائب عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج وطني يهدف إلى تمكين الشباب

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تمثل حلمًا بدأ في عام 2018 في إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب الوطني الواعي القادر على المشاركة السياسية وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضم حاليًا نحو 25 حزبًا سياسيًا من مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات.

وأوضح أن القاسم المشترك الأساسي بين جميع الأعضاء هو الدفاع عن الوطن والعمل لصالح الدولة المصرية.

ولفت إلى أن التنسيقية نجحت في الدفع بعدد من الكوادر الشبابية داخل المؤسسات التنفيذية والبرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم نموذج لشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار إلى أن العمل داخل التنسيقية يعتمد على التنوع الفكري والسياسي، حيث تضم لجانًا نوعية متعددة تساعد في إعداد الأوراق التشريعية والمقترحات التي يتم تقديمها داخل البرلمان، مؤكدًا أن هذا التنوع ساهم في تقديم رؤى مؤثرة داخل المشهد السياسي والتشريعي.

ونوه بأن ما يجمع أعضاء التنسيقية هو حب الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحًا أن الشباب بعد ثورة 30 يونيو كان لديهم رغبة حقيقية في خلق حالة من التوافق الوطني بعيدًا عن الصراعات والخلافات السياسية الحادة التي كانت موجودة قبل عام 2011.

وتابع: "اكتشفنا إن في نقاط مشتركة كتير جدًا نقدر نشتغل عليها سوا، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي ومواجهة الجماعات الإرهابية والدفاع عن حقوق الدولة المصرية"، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الرؤى السياسية لا يفسد الاتفاق على الثوابت الوطنية.

وأوضح أن التنسيقية شاركت في مناقشة عدد كبير من القوانين المهمة، من بينها قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تقديم العديد من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية خلال الفصلين التشريعيين الحالي والسابق.