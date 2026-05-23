السعودية: حج المقيمين يستلزم تصريحا وعقوبات تنتظر المخالفين

شددت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، على أن حصول المقيمين على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء الفريضة، وأقرت عقوبات على مخالفيه.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية 20 ألف ريال (5300 دولار)، والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وهي العقوبات ذاتها التي أعلنتها السعودية في موسم حج العام الماضي.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الحجاج الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

ولفتت إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بأرقام هاتفية أعلنتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع منع قوات أمن الحج لشؤون المرور، بدءا من الجمعة، ولمدة 8 أيام، دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت عقوبات على الوافد الذي يخالف تأشيرة الدخول، ويتأخر عن مغادرة أراضي المملكة.

وشهد موسم الحج في 2024، تكدسا لافتا بين الحجاج أثناء أداء المناسك، مع حديث رسمي عن مخالفات لحجاج قالت السلطات إنهم يؤدون الحج بلا تصريح، ما سبب وفيات بينهم، قبل أن يشهد الحج العام الماضي حملات مبكرة بشأن هذا الأمر.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، بيوم التروية في منى، والوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة، وبدء رمي الجمرات في منى، ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، بخلاف رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.