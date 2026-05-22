إلغاء معرض رويال إنترناشيونال إير تاتو 2026 في بريطانيا بسبب تداعيات الحرب مع إيران

أعلن معرض Royal International Air Tattoo (رويال إنترناشونال إير تاتو)، أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، الجمعة، إلغاء نسخته المقررة في 2026، بسبب العمليات العسكرية المرتبطة بحرب إيران، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المعرض الدفاعي، في بيان: "لم يكن هذا قراراً سهلاً. إنما جاء بعد مناقشات مكثفة مع سلاح الجو الملكي والقوات الجوية الأميركية بشأن حالة عدم الغموض المحيطة بإمكانية الوصول إلى قاعدة فيرفورد، في ظل الوضع المستمر في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه يعتزم إقامة النسخة المقبلة في 2027.

وقال المنظمون عبر الموقع الإلكتروني للمعرض الجوي: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار المؤسف من أجل حماية مستقبل العرض".

وكان من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 17 إلى 19 يوليو المقبل، في قاعدة "فيرفورد"، وهي قاعدة نشطة تابعة لسلاح الجو الملكي في جنوب غرب بريطانيا.

وبحسب "بلومبرج" فإن القرار جاء بعد "مشاورات مطولة" بشأن حالة عدم اليقين للوصول إلى قاعدة "فيرفورد" في جلوسترشير مع القوات الجوية الأميركية والقوات الجوية الملكية البريطانية.

وتُقيم الولايات المتحدة طائرات عسكرية بشكل دائم في قاعدة "فيرفورد" التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية.

-النزاع مع إيران

وخلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، نفّذت B-1 وB-52 طلعات جوية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد"، وفق وكالة "رويترز".

وصرّحت المملكة المتحدة بأن واشنطن لا يمكنها استخدام قواعدها في "فيرفورد"، و"دييجو جارسيا" في المحيط الهندي، إلا لما وصفته الحكومة البريطانية بمهام "دفاعية"، وليس لشنّ ضربات هجومية ضد إيران.

وفي مارس الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستسمح باستخدام قواعدها بشكل محدود، لكنها لن تنضم إلى الضربات الهجومية على إيران.

ومعرض RIAT، الذي بدأ في عام 1971، هو حدث سنوي يستمر 3 أيام، ويعرض الطائرات العسكرية وشركات الدفاع العالمية مثل BAE Systems Plc و Lockheed Martin Corp، وقد حضره أكثر من 175 ألف شخص في العام الماضي.