الصحة تطمئن مرضى الفشل الكلوى: حل أزمة عقار الإريثروبويتين وعودة خط الإنتاج للعمل

رد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، على تساؤل الإعلامي مصطفى بكري بشأن شكاوى المرضى خلال الأيام الماضية من صعوبة الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، وغياب بعض أدوية الغسيل الكلوي، وعلاجات الأمراض المزمنة في المستشفيات الحكومية.

وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر "صدى البلد" إن السبب يعود إلى حدوث مشكلة في أحد خطوط الإنتاج بشركة وطنية تنتج عقار "الإريثروبويتين" المستخدم لمرضى الفشل الكلوي لتحفيز إنتاج كرات الدم الحمراء التي يعانون من نقصها.

وأوضح أن "هذا الخلل ضغط على نظام توزيع الدواء"، مشيرا إلى أن المريض كان يتسلم جرعته الشهرية المتمثلة في 8 إلى 10 حقن أول كل شهر ليأخذ حقنة أو حقنتين أسبوعيا، بينما أدى الخلل إلى تقليص الصرف ليعادل ما يكفي أسبوعا أو 10 أيام.

ونوه إلى أن "الدواء لم ينقص ولكن تم تقسيمه ليتسلمه المريض أسبوعا بأسبوع"، موضحا أن ذلك جعل المواطنين يشعرون بحالة من القلق.

وطمأن المواطنين والمرضى بـ"عودة خط الإنتاج إلى العمل وحل المشكلة" بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مؤكدا عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، فضلا عن لجوء هيئة الشراء الموحد إلى استيراد العقار لزيادة المخزون الاستراتيجي وتوفير المنتج المستورد بجانب المحلي لمنع تكرار الأزمة في حال حدوث أي خلل طارئ.

ورد على التساؤل بشأن نقص اليود المشع بمركز أورام قنا، موضحا أن الوزارة لم يردها أي معلومات أو شكاوى تفيد بنقص اليود المشع في مراكز الأورام البالغ عددها أكثر من 38 مركزا في مصر، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع مركز أورام قنا لبحث المشكلة التي من المرجح أن تكون مرتبطة بسلسلة الإمداد الخاصة بالمركز وليس بتوافر اليود المشع.