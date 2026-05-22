أحمد عز: جمع فريق عمل 7Dogs كان من المستحيلات

وصل الفنان أحمد عز للعرض الخاص لفيلمه الجديد «ذا سفن دوجز»، والذي يقام في احتفالية ضخمة تقام في إحدى دور العرض السينمائية الكبري، بحضور الكثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وذلك احتفالا بطرح الفيلم في السينمات.

وقال أحمد عز، في تصريحات على هامش الافتتاح، إن دوره بالفيلم مختلف تماما عما قدمه سابقا، وأن أكبر تحد واجه الفيلم هو جمع فريق العمل المتميز والفريد من نوعه، والذي كان شبه مستحيلا، وعلق مازحا: «من المستحيل جمع فريق عمل كهذا على العشاء، فما بالك بجمعه في فيلم».

فيلم «ذا سفن دوجز» كتب له السيناريو والحوار محمد الدباح. وتدور أحداث الفيلم حول الضابط الماهر فى الإنتربول «خالد العزازى»، الذى ينجح فى القبض على المجرم الخطير «غالى أبو داوود»، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرية تُدعى 7Dogs. وبعد عام على سجنه، تعاود المنظمة أنشطتها، لا سيما فى تهريب مخدر فتاك يُعرف باسم Pink Lady فى منطقة الشرق الأوسط، ما يضطر «خالد» إلى التعاون مع «غالى» الذى يمتلك معرفة داخلية بالمنظمة، فى مهمة سرية تقودهما عبر عدة مدن حول العالم لكشف أعضاء الشبكة وإيقاف انتشار المخدر فى الشارع العربى.

ورغم الخلافات والتوتر بين «خالد» و«غالى»، إلا أنهما يدركان أن التعاون بينهما هو مفتاح إنجاز المهمة، فيشكّلان ثنائيًا استثنائيًا يجمع بين الذكاء، الحيلة، والتحدى.

ويجمع العمل إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز، وتارا عماد، وساندى بيلا كضابطتَى فى فريق الإنتربول، بينما يظهر الفنان السعودى ناصر القصبى فى دور اللواء ناصر بمواجهة الفنان سيد رجب بدور اللواء صبرى، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشى، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاى دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو «بريكنغ باد»، «ذا ماندالوريان»، وخبير الفنون القتالية الألمانى الصينى ماكس هوانج «مورتال كومبات».

الفيلم تم تصوير غالبية مشاهده فى استوديوهات الحصن Big Time، فى الرياض، التى وفّرت أحدث التقنيات والإمكانات ليحظى الفيلم بطابع عالمى. كما تتضمن مواقع التصوير الرئيسية منطقة بوليفارد الرياض، إلى جانب مدن مثل مومباى، شنجهاى، ومدن أخرى حول العالم.

يتولى إنتاج الفيلم إيفان أتكينسون، الذى قدم أعمالًا شهيرة مثل The Covenant وThe Gentlemen، ويضم فريق «ذا سفن دوجز» نخبة من صناع السينما العالميين، من بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert والذى اشتهر بعمله على Bad Boys: Ride or Die وMs. Marvel. مصمم الإنتاج بول كيربى والذى عمل على العديد من الأعمال العالمية من بينها Kingsman: The Secret Service وCaptain Phillips. ويشارك فى تصميم الأزياء والملابس الإيطالية Beatrice Giannini والتى اشتهرت من خلال أعمالها Hannibal وStar Wars ويشاركها Mark Bouman والذى شارك فى أعمال عالمية من بينها فيلم Wonka ومسلسل نتفليكس الأصلى Bridgerton.

كما يشرف على تصميم الميك اب جاكلين روسن من بين أعمالها Pearl Harbor وThe Little Mermaid. كما يشرف على تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون ــ ليفى والذى شارك فى العديد من الأعمال العالمية من بينها Mad Max: Fury Road وJohn Wick. كما يضم الفريق أيضًا دانكن كاب كمسئول عن المؤثرات البصرية الخاصة SFX والذى أشتهر بالعديد من الأعمال من بينها Batman Begins.