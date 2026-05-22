شاب ينهي حياة والدته ذبحا داخل منزلها في الشرقية

أقدم شاب على قتل والدته ذبحًا داخل مطبخ منزل الأسرة بمدينة القنايات، مساء اليوم الجمعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بمدينة القنايات، تُدعى "هادية"، 66 عامًا، ربة منزل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن نجل المجني عليها، ويدعى "مصطفى"، 41 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة، بعدما اعتدى عليها بسلاح أبيض داخل المطبخ، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وجارٍ نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهم، وعُثر بحوزته على عقاقير تشير إلى معاناته من الاكتئاب.

تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة كاملة.