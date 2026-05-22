المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقرر استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية بعد التأكيدات بعدم منح البركة للمثليين

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في صباح اليوم، انعقد المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني في اجتماعه السنوي المعتاد، بحضور ١١٩ عضوًا من أعضاء المجمع بينما اعتذر عدد من الأعضاء بسبب ظروفهم الصحية.. وذلك بعد أن عقدت لجان المجمع العشرة اجتماعاتها، وقُدِمَت التوصيات التي تمت مناقشتها، إلى لجنة السكرتارية العامة، تمهيدًا لرفعها إلى جلسة المجمع الرسمية.

وبحسب بيان الكنيسة، ناقش أعضاء المجمع خلال الاجتماع، عدة توصيات وأقرها، تخص التدبير الكنسي في عددٍ من الموضوعات الرعوية والطقسية والإدارية.

كما تطرق المجمع إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.. وأبدى عدة ملاحظات تم تسجيلها وتقديمها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرار القانون، الذي سيعد إنجازًا حقيقيًا يحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري.

وتم التأكيد على أهمية الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو العيد الذي يُحتَفَل به عالميًا، تحت اسم "اليوم القبطي العالمي" وهي المناسبة الغالية التي تحتفل بها الكنيسة القبطية عبر عشرين قرنًا من الزمان.

وأقر المجمع المقدس في اجتماعه:

١- الاعتراف بقداسة طيب الذكر الأنبا صرابامون مطران الخرطوم وأمدرمان المتنيح عام ١٩٣٥، وكذلك طيب الذكر القمص ميخائيل إبراهيم كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا المتنيح عام ١٩٧٥.

٢- الاعتراف بإعادة الحياة الرهبانية إلى دير الشهيد مار جرجس (دير المجمع) بإيبارشية نقادة وقوص.

٣- الاعتراف بدير القديسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بإيبارشية نيويورك ونيوإنجلند بأمريكا.

كما قرر أعضاء المجمع المقدس استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية بعد التأكيدات بعدم منح البركة للمثليين، والتي وردت في المكالمة الهاتفية بين قداسة البابا تواضروس الثاني، وقداسة البابا لاون الرابع عشر يوم الجمعة ١٥ مايو الجاري.

وأثنى المجمع المقدس على انعقاد مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا وأمريكا وأستراليا، وذلك في الكاتدرائية القبطية بمدينة ڤينيسيا بإيطاليا (مايو ٢٠٢٦) على مدار أربعة أيام لوضع رؤية وخطة لخدمة الكنيسة القبطية لأبنائها في بلاد المهجر حتى عام ٢٠٥٠ وذلك بمشاركة ٣٠ من أحبار الكنيسة.

وتابع البيان: نظرًا لأن لائحة المجمع المقدس تم وضعها منذ ٤١ سنة، وقد جرت أحداث ومتغيرات عديدة خلال هذه المدة، لذا اتفق أعضاء المجمع المقدس على تحديث هذه اللائحة بما يتناسب مع خدمة الكنيسة وامتدادها، وقد تم وضع جدول زمني لمشاركة جميع أعضاء المجمع في هذا التحديث.

وأضاف: نصلي من أعماقنا من أجل الصراعات والحروب التي تجتاح العالم في مناطق عديدة، وليحل الرب بسلامه في ربوع المسكونة كلها.

وأهاب الحضور بالجميع عدم الالتفات إلى الأكاذيب والشائعات المغرضة بكل صورها والتي تهدف إلى التشكيك وبث الفرقة وزعزعة الاستقرار.

كما هنأ الحضور باسم قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس، المسلمين بمصرنا الحبيبة وجميع أقطار المسكونة، بعيد الأضحى المبارك، راجين دوام السلام والاستقرار لوطننا الغالي مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.