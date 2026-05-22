مصرع شقيقين في حادث تصادم بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 22 مايو 2026 - 11:07 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2026 - 11:07 م

لقي شقيقان مصرعهما، أحدهما خريج بكلية الصيدلة والآخر طالب بالكلية ذاتها، في حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق العامرية بعد كوبري العرب بمحافظة الفيوم، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية بطريق العامرية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع شقيقين في الحال إثر تعرضهما لإصابات بالغة ومتفرقة بالجسد نتيجة قوة التصادم، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.


