السيتي يستهدف إعادة ثنائية ماريسكا وإنزو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يضع الأرجنتيني إنزو فرنانديز ضمن أبرز أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة قوية من المدرب إنزو ماريسكا.

وبحسب ما أورده الصحفي فلوريان بليتنبيرج عبر شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فقد جرت بالفعل محادثات أولية خلف الكواليس بشأن الصفقة المحتملة، في ظل العلاقة القوية والثقة الكبيرة التي تجمع بين ماريسكا وإنزو فرنانديز.

وسبق أن تألق فيرنانديز تحت قيادة ماريسكا في تشيلسي، ما يجعله مرشحا لأن يكون تدعيما قوية لخط وسط السيتي.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن صباح الجمعة انتهاء علاقة جوارديولا بالفريق السماوي، ليرحل بعد 10 سنوات في قيادة النادي.