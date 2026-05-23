نقيب الفلاحين: كيلو الطماطم المفترض لا يزيد عن 50 جنيها لأجود الأنواع

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن تراجع ملحوظ في أسعار الطماطم، قائلا: "أزف خبرا سيُفرح كل المصريين؛ هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم، وسعر العداية يبدأ من 250 جنيها وحتى 600 جنيه كأعلى سعر اليوم".

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم" إلى تسجيل الكيلو في الجملة ما بين 15 إلى 25 جنيها، في حين تراوح سعر الكيلو في أسواق التجزئة بين 40 لـ 50 جنيها.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة "ستشهد انخفاضات متتالية ومستمرة" لتصل أسعار الطماطم للمستهلك بعد 25 يوما إلى 20 جنيها كحد أقصى.

وأوضح أن التغيرات المناخية كانت السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج نتيجة انخفاض المساحات المزروعة وانتشار الآفات مثل "سوسة الطماطم"، مشيرا إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير على نحو غير متوقع، بالرغم من دخول "العروة الصيفية المبكرة" نتيجة قلة الإنتاجية.

وتابع: "بالرغم من ذلك، كان هناك تعاقد على التصدير وصدرنا كمية تصل لـ 19 ألف طن، كل ذلك أثر على السوق وبدأ الارتفاع وردة مرة ثانية للوراء بعد ما الأسعار كانت انخفضت ارتفعت مرة ثانية، لكن من اليوم ستبدأ الانخفاضات حتى منتصف الشهر القادم لتصبح الطماطم في متناول الجميع من 15 لـ 20 جنيها للكيلو".

وأضاف أن الفلاح تحمل الجزء الأكبر من الخسائر، متابعًا: "تراجع إنتاج فدان الطماطم "من 2000 قفص إلى 300 قفص".

وأشار إلى أن "الفلاح لا يكسب بالرغم من ارتفاع الأسعار، وكلهم بلا استثناء اليوم وفي كل الزراعات لا يكسبون شيئا يستحق أو يخسرون في أغلب الأحيان"، موضحا أن التاجر الذي يمثل حلقة الوصل بين الفلاح والمواطن الوحيد الذي "لا يخسر ويحافظ على مكسبه".

وعلق على وصول الأسعار إلى 70 جنيها في بعض الأسواق يوم الجمعة، قائلا: "المفترض الكيلو اليوم لا يزيد عن 50 جنيها لأجود أنواع الطماطم، أي حد بيبيع بـ 60 أو 70 المفروض الواحد يبلغ عليه، لأنه سعر فوق الطبيعي".