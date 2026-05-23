مساعد وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات أزمة البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية، إن الوزارة رصدت مقطع الفيديو المتداول لاستغاثة البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل الصومال منذ البداية، لافتا إلى أن جهود الوزارة مستمرة عبر السفارة المصرية في الصومال للتواصل مع السلطات الصومالية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس" أن الشركة المالكة للسفينة بدأت في التواصل مع القراصنة بالصومال للإفراج عنهم.

وأوضح أن "الهم الأكبر للقراصنة في مثل هذه الحالات هو الحصول على أكبر فدية مالية"، لافتا إلى أنهم يحاولون الضغط عبر نشر مقاطع فيديو للوصول إلى "أكبر قدر من الأموال من الشركة المالكة للسفينة".

وأضاف أن الأولوية القصوى لوزارة الخارجية منذ بداية أزمة اختطاف السفينة في 2 مايو الماضي كانت تأمين سلامة البحارة، مشيرا إلى نجاح الجهود في توفير وسيلة تواصل للبحارة مع ذويهم في مصر.

ونوه إلى لقاء أهالي البحارة المختطفين في مقر وزارة الخارجية لاطلاعهم على آخر مستجدات القضية، مؤكدا استمرار التنسيق والجهود المشتركة عبر السفارة الصومالية بالقاهرة والسفارة المصرية في مقديشو.

وأوضح أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أصدر توجيهات واضحة منذ اللحظات الأولى للأزمة ببذل جميع الجهود لتأمين سلامة وعودة البحارة المصريين إلى أرض الوطن.

وأضاف أن "طبقا لقوانين المنظمة البحرية الدولية وعقود العمل والأعراف والقوانين الدولية، فإن مسئولية الشركة الأساسية تأمين سلامة البحارة وتوفير ظروف العمل الآمنة، ومسئولة بالأساس عن أي إجراء يتخذ مع القراصنة في سبيل عودة البحارة".

ولفت إلى أن الخارجية تتعامل مع الحادثة بوصفها اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون، منوها أن المنطقة شهدت مؤخرا عودة ظاهرة اختطاف السفن؛ ويتواجد بها حاليا ما بين 5 إلى 6 سفن مختطفة من كل الجنسيات.

وأكد أن وزارة الخارجية على تواصل دائم مع السلطات الصومالية للإفراج عن البحارة، مشيرا إلى أن التجارب المشابهة نجحت سابقا في التوصل لحلول وعودة البحارة المختطفين.

يذكر أن السفينة " Eureka" تعرضت للاختطاف من قبل قراصنة صوماليين يوم 2 مايو الجاري فيما يواصل أفراد طاقمها الـ12 بينهم 8 بحارة مصريين.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، ووجه الدكتور بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم.