قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم، لافتا إلى أن حجم الإنتاج السنوي أكثر من 6.5 مليون طن، وتُزرع في مساحات تصل إلى 500 ألف فدان على مدار العام.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد 2" أن الطماطم تخرج من الحقل بسعر 15 وحتى 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الحلقات الوسيطة وتعدد التجار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل ونسبة الفاقد، يدفع بالأسعار للوصول إلى 40 جنيها وتزيد في بعض المناطق.

وعلق على وصول الأسعار إلى 70 جنيها في بعض المناطق، قائلا إن هناك نوعا من الاستغلال من قبل بعض التجار للموقف الحالي، فضلا عن اختلاف الجودة وتكاليف النقل إلى المحافظات البعيدة مثل سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح أن سبب تراجع الإنتاجية في الوقت الحالي يرجع إلى "إصابة المحصول بعدد من الإصابات مثل آفة توتة أبسوليوتا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية".

ونوه أن بشائر العروة الصيفية التي تُعد من أكبر العروات، بدأت في الظهور، قائلا: "في خلال 25 يوما على الأكثر ستعود الطماطم لطبيعتها وسعرها للمستهلك سيتراوح بين 15 لـ 20 جنيها".

وأضاف أن مزارعي الطماطم يتعرضون للخسارة رغم ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض إنتاجية الفدان من "1000 عداية إلى 300" نتيجة الظروف الجوية، مؤكدا في الوقت ذاته أن التاجر لا يتعرض لهذه الخسائر.