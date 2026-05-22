انتصار: أصبحت أجرأ ممثلة في السينما المصرية بعيدا عن المفهوم الضيق

قالت الفنانة انتصار إن الإنسان لكي يصل ويصبح متفوقًا في عمله، لابد أن يتعلم السمع، ويكون لديه قابلية للاستماع للنقد وتقبله، موضحة أن الفنانين الأكبر منها سنًا وخبرة كانوا عندما تخطئ في جملة يشعرون بأنها "نشاز". فكانت تستمع وتتعلّم وتأخذ النقد باعتباره مفيدًا لها.

وأضافت عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس: "متزعلش لما حد يصلحلك أو يفهمك إنك غلط، صلح بسرعة.. الحياة مش هتستناك"، مؤكدة أنها كانت سريعة التعلم وتأخذ النقد للاستفادة منه، بينما ترى أن من يتضايق من النقد غالبًا لا يستمر طويلًا، قائلة: "اللي بيكمل هو اللي بيتعلم وبيسمع".

وروت موقفًا اعتبرته نقطة تحول في حياتها الفنية، خلال عملها مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "يتربى في عزو"، إذ نصحها بالتخلي عن المكياج لأن الدور لا يناسبه، موضحة "اتعلمت إني حلوة بالدور مش بالروج والمكياج".

وتابعت أنها في البداية شعرت بمشاعر متضاربة، لكنها قررت الاستماع لنصيحته، مضيفة: «غسلت وشي وبصيت في المراية وقلت هعمل الدور وهطلع شكلي كويس"، لافتة إلى أنها بعدما شاهدت ردود الفعل اكتشفت أن الجمهور ركز على الشخصية والأداء وليس الشكل.

وأردفت: "بقيت أجرأ ممثلة في السينما المصرية مش من المفهوم الضيق ولكن إني أطلع من غير مكياج.. بوحش نفسي.. أطلع بهدوم مقطعة، ومش مشهد واحد لا مسلسل أو فيلم كامل"

وأكدت أن "الفخراني" منحها ثقة كبيرة بنفسها عندما أكد لها أنها ممثلة موهوبة ويمكنها تقديم أي دور، حتى أدوار الأم، وهي صغيرة، موضحة أن هذه النصيحة غيرت رؤيتها للفن، وبعدها قدمت أعمالًا دون الاعتماد على المكياج وحصلت على جوائز، مؤكدة: "بقيت أمشي على هذا المنوال على طول".



