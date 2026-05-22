قال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خاطبت هيئة التأمين الصحي، بشأن أصحاب المعاشات غير المسجلين لتفعيل البطاقات الصحية التي كان يستخدمها هؤلاء المواطنون خلال فترة خدمتهم الوظيفية، لضمان استمرار تلقي للعلاج لحين الانتهاء من تسجيل بياناتهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الشمس2"، أن كل الخطابات صدرت لتعميم القرار، مشيرا إلى أن الخطوة تضمن لكل صاحب معاش التوجه لجهة التأمين الصحي التابع لها والحصول على علاجه الصرف بالبطاقات الصحية.

ووجه الشكر للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي على استجابتهما السريعة، مشيدًا بهذه "البشرى لأصحاب المعاشات" قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن هناك وعدًا بتشغيل "سيستم" المعاشات بالكفاءة الكاملة في موعد أقصاه 5 أو 6 يونيو المقبل، بما يضمن تسجيل كل الحالات القائمة والجديدة.

وعلى صعيد زيادة الحد الأدنى للمعاشات، أشار إلى أن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى دراسات ستُجرى مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البرلمان لديه أكثر من مشروع قانون مقدم لتعديل قانون التأمين الاجتماعي المعاشات، مؤكدا الالتزام بدراستها جميعا بالاشتراك مع الهيئة لتقديم "نظرة موضوعية" حول أصحاب المعاشات.

وشدد أن الدولة المصرية تضع المواطن في المقام الأول طوال تاريخها، وتسعى لدعم المواطن رغم التحديات العالمية والآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا والحروب المتتالية.

ولفت إلى تقدم لجنة القوى العاملة توصية لصرف "دفعة نقدية" للمستحقين الذين توقفت معاشاتهم بسبب تعطل "سيستم" المعاشات لتمكينهم من قضاء احتياجات عيد الأضحى المبارك، منوها أن عددهم 41 ألفا و626 صاحب معاش.

وأشار إلى أن الهيئة أوفت بعهدها وقررت صرف 10 آلاف جنيه لكل صاحب معاش، لافتا إلى أن عملية الصرف ستتم يومي الأحد والاثنين المقبلين عبر مكاتب البريد، مع إرسال رسالة نصية على هاتف كل مشترك.

وأعلنت الهيئة أن مجلس الإدارة وافق على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه بشكل مؤقت، اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو 2026، للحالات التي استوفت جميع المستندات المطلوبة، لحين الانتهاء من التسوية النهائية للمعاشات، مشيرة إلى أن عدد طلبات صرف المعاش المتبقية منذ ما قبل إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة في 24 فبراير 2026 وحتى 21 مايو الجاري، بلغ نحو 76 ألف حالة.