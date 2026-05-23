رئيس البنك الأهلي يحسم الجدل حول مستقبل أيمن الرمادي

أكد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي استمرار المدرب أيمن الرمادي في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل، نافيًا ما تردد بشأن التفاوض مع مدربين آخرين.

وقال أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية إن إدارة البنك الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات مع حمزة الجمل، رغم إشادته بما قدمه المدرب مع فريق إنبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن هناك جلسة مرتقبة مع أيمن الرمادي عقب عيد الأضحى، من أجل مناقشة ترتيبات الموسم الجديد، والتي تشمل فترة الإعداد والصفقات المنتظر تدعيم الفريق بها.

وأشار إلى أن إدارة النادي تثق في مشروع الرمادي الفني، وتسعى للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق استعدادًا للموسم القادم.