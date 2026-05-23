البنك الأهلي يوضح موقفه من رحيل أسامة فيصل

أكد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي أن إدارة النادي لا تمانع رحيل المهاجم أسامة فيصل حال وصول عرض مناسب، مشددًا على أن الأمر يخضع لعدة ضوابط بالتنسيق مع الجهاز الفني ورغبة اللاعب.

وقال أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية إن أسامة فيصل فضّل الاستمرار مع البنك الأهلي خلال الموسم الجاري، رغم وجود اهتمام بضمه، موضحًا أن النادي كان يتمنى انضمامه إلى قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.

وأضاف أن أي عروض مستقبلية للاعب سيتم دراستها بالتشاور مع الجهاز الفني، من أجل اتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة النادي واللاعب.

وتحدث رئيس البنك الأهلي عن موسم الفريق، مشيرًا إلى أن البداية الضعيفة أثرت بشكل كبير على مشوار النادي، بعدما حصد الفريق 4 نقاط فقط في أول 5 جولات، وهو ما صعّب المنافسة على التواجد ضمن مجموعة البطل والمربع الذهبي.

وأوضح أن الفريق حاول تصحيح المسار خلال الموسم، لكنه لم ينجح في تعويض البداية المتعثرة، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد ظهورًا قويًا واحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب.