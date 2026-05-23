كومان يعلن قائمة هولندا المشاركة في كأس العالم 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد عدد من أبرز نجوم المنتخب الهولندي، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، إلى جانب عناصر قوية في مختلف الخطوط.

قائمة هولندا لكأس العالم 2026

حراسة المرمى:

بارت فيربروجين – جاستن بيلو – مارك فليكين

خط الدفاع:

فيرجيل فان دايك – يوريان تيمبر – ناثان آكي – ميكي فان دي فين – ستيفان دي فري – جيريمي فريمبونج – إيان ماتسين – يوريل هاتو – يان بول فان هيكي

خط الوسط:

فرينكي دي يونج – تيون كوبماينرز – تيجاني ريندرز – ريان جرافينبيرج – مارتن دي رون – كوينتن تيمبر

خط الهجوم:

ممفيس ديباي – دونيل مالين – نوا لانج – ستيفن بيرجوين – فوت فيجورست – بريان بروبي

ويأمل منتخب هولندا في المنافسة بقوة على لقب المونديال، بعدما ظهر بصورة مميزة خلال التصفيات والبطولات الأخيرة.