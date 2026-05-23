بث إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر 100 منطقة حول العالم

يحظى نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي وماميلودي صنداونز بمتابعة عالمية غير مسبوقة، بعدما تقرر بث المباراة في أكثر من 100 منطقة حول العالم.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، ستقوم دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين بنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة، في خطوة تعكس التوسع الكبير في شعبية كرة القدم الإفريقية على الساحة الدولية.

كما سيكون النهائي متاحًا مجانًا للجماهير في المملكة المتحدة عبر قناة Channel 4، ما يمنح البطولة انتشارًا أوسع داخل أوروبا، حسبما ذكر حساب "سوكر ماروك" المتخصص في الكرة المغربية.

ويُنظر إلى هذا الانتشار الإعلامي الواسع باعتباره مؤشرًا واضحًا على تنامي مكانة كرة القدم الإفريقية عالميًا، سواء على مستوى الأندية أو اللاعبين أو المسابقات القارية، مع تزايد الاهتمام الدولي بمتابعة المنافسات الإفريقية في السنوات الأخيرة.