ترامب يكشف عن عدم حضوره حفل زفاف ابنه ويوضح السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لن يحضر حفل زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور على بيتينا أندرسون، وهي شخصية بارزة في المجتمع الراقي في بالم بيتش، لأنه يتعين عليه البقاء في واشنطن لإنجاز مهام حكومية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "على الرغم من أنني كنت أرغب بشدة في أن أكون مع ابني دون جونيور وأحدث عضو في عائلة ترامب، زوجته المستقبلية بيتينا، فإن الظروف المتعلقة بالحكومة وحبي للولايات المتحدة الأمريكية لا يسمحان لي بذلك".

وأضاف في المنشور: "أشعر أن من المهم لي البقاء في العاصمة واشنطن، في البيت الأبيض، خلال هذه الفترة المهمة".

وأفادت شبكة (سي.إن.إن) يوم الخميس، نقلا عن شخصين مطلعين على الخطط، بأن حفل الزفاف سيقام مطلع الأسبوع القادم على جزيرة صغيرة من جزر الباهاما. وأظهرت شهادة زواج مسجلة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس أن ترامب جونيور وبيتينا أندرسون تزوجا بالفعل قانونيا.

وقال ترامب للصحفيين، إن ترامب جونيور يريد أن يحضر والده الحفل، لكنه سيكون "مناسبة خاصة صغيرة".

وأوضح ترامب حينها أنه سيحاول حضور حفل الزفاف، لكن التوقيت غير مناسب له.

وأضاف ترامب أمس: "لديّ ملف اسمه إيران وأمور أخرى".

وتشارك إدارة ترامب في محادثات دبلوماسية بوساطة باكستان تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.