ديلاب يقترب من مغادرة تشيلسي في الصيف

اقترب المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب من الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواه مع الفريق في الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع «تيم توك» البريطاني، فإن إدارة تشيلسي لا تمانع رحيل اللاعب هذا الصيف، في ظل خروجه من الحسابات الأساسية داخل الفريق.

وأشار التقرير إلى أن إيفرتون يراقب موقف ديلاب عن قرب، ويهتم بالتعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

ويرتبط ليام ديلاب بعقد مع تشيلسي يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي اللندني أفضلية في تحديد شروط رحيله خلال الميركاتو الصيفي القادم.