مخرجا فيلم 7Dogs: الفيلم سيغير مجرى السينما العربية في السنوات المقبلة

وصل المخرجان العالميان عادل العربي وبلال فلاح إلى العرض الخاص لفيلمهما الجديد 7Dogs، الذي أُقيم في احتفالية ضخمة بإحدى دور العرض السينمائية الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، احتفالًا بطرح الفيلم في دور السينات.

وعبّر المخرجان، في تصريحات على هامش الافتتاح، عن سعادتهما بالمشاركة في الفيلم، مؤكدين أنه "سيغير مجرى السينما العربية خلال السنوات المقبلة"، كما أبديا سعادتهما بالتعاون مع نخبة من نجوم الوطن العربي، على رأسهم أحمد عز وكريم عبد العزيز.

وكتب سيناريو وحوار الفيلم محمد الدباح، وتدور أحداثه حول ضابط الإنتربول الماهر "خالد العزازي"، الذي ينجح في القبض على المجرم الخطير "غالي أبو داوود"، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرية تُدعى "7Dogs".

وبعد عام من سجنه، تعود المنظمة إلى نشاطها، خاصة في تهريب مخدر خطير يُعرف باسم "Pink Lady" في منطقة الشرق الأوسط، ما يضطر "خالد" إلى التعاون مع "غالي"، الذي يمتلك معلومات داخلية عن المنظمة، في مهمة سرية تقودهما عبر عدة مدن حول العالم لكشف أعضاء الشبكة وإيقاف انتشار المخدر في الشارع العربي.

ورغم الخلافات والتوتر بين الشخصيتين، يدرك كل منهما أن التعاون هو السبيل الوحيد لإنجاز المهمة، ليشكلا ثنائيًا يجمع بين الذكاء والحيلة والتحدي.

ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب أحمد عز وكريم عبد العزيز، كل من تارا عماد وساندي بيلا، فيما يظهر الفنان السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر، بمواجهة الفنان سيد رجب في دور اللواء صبري.

كما يضم الفيلم عددًا من النجوم العالميين، من بينهم مونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، إضافة إلى خبير الفنون القتالية ماكس هوانج.

وجرى تصوير غالبية مشاهد الفيلم داخل استوديوهات الحصن Big Time في الرياض، التي وفرت أحدث التقنيات والإمكانات ليخرج العمل بطابع عالمي، كما شملت مواقع التصوير منطقة بوليفارد الرياض، إلى جانب مدن عالمية مثل مومباي وشنغهاي.

ويتولى إنتاج الفيلم إيفان أتكينسون، الذي قدم أعمالًا عالمية مثل The Covenant وThe Gentlemen.

ويضم فريق العمل نخبة من صناع السينما العالميين، بينهم مدير التصوير Robrecht Heyvaert، ومصمم الإنتاج بول كيربي، ومصممة الأزياء الإيطالية Beatrice Giannini، إلى جانب Mark Bouman.

كما تشرف على تصميم المكياج جاكلين روسن، بينما يتولى تصميم المعارك والمشاهد الخطرة فريق 87Eleven بقيادة مصمم المعارك ستيفن دون ليفي، إضافة إلى دانكن كاب المسؤول عن المؤثرات البصرية الخاصة.