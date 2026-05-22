صفارات الإنذار تدوي 10 مرات شمال إسرائيل بعد رصد مسيرات قادمة من لبنان

دوت صفارات الإنذار 10 مرات في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل، الجمعة، إثر رصد تسلل مسيرات من لبنان، بينها 6 مرات خلال أقل من ساعة مساء اليوم.

جاء ذلك وفق متابعة الأناضول لبيانات الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يديعوت أحرنوت"، حتى الساعة 16:00 تغ.

وبين الساعة 16:51 و17:47 (13:51 و14:47 تغ)، دوت صفارات الإنذار 6 مرات في مستوطنات بمنطقة الجليل الأعلى، تشمل مسغاف عام (3 مرات)، ومرجليوت (مرتين)، وزرعيت، خشية تسلل مسيرات من لبنان.

ولاحقا، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، اعتراض مسيرتين مفخختين أُطلقتا من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأضاف أنه رصد "عدة سقوطات" لمسيرات مفخخة أخرى داخل الأراضي الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وخلال ساعات الصباح والظهيرة، دوت صفارات الإنذار 4 مرات في منطقة الجليل الغربي، بما شمل مستوطنتي رأس الناقورة ونتوعا، عقب رصد ما قال الجيش الإسرائيلي إنها "أهداف جوية مشبوهة" قادمة من لبنان.

وادعى الجيش أن بعض هذه الأهداف "فُقد أثرها" أو "لم يعبر إلى داخل إسرائيل".

ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما يعلنه الجيش الإسرائيلي من مصادر مستقلة، في ظل فرض تل أبيب رقابة صارمة على مضمون ما تنشره وسائل الإعلام بشأن نتائج هجمات "حزب الله".

ومؤخرا، باتت المسيرات التي يعتمد عليها "حزب الله"، لا سيما تلك الموجهة بتقنية الألياف الضوئية، تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

ويأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 قتيلا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس إلى 3 آلاف و111 شهيدا و9 آلاف و432 جريحا.