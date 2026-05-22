وزير السياحة يبحث مع قيادات دينية بشرطة نيويورك تعزيز السياحة الروحانية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءً، بمقر القنصلية المصرية في نيويورك، مع القس A.R. Bernard، أحد أبرز القيادات الدينية والرئيس المشارك لهيئة المرشدين الدينيين بشرطة نيويورك؛ لبحث سبل التعاون في مجال السياحة الروحانية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة في هذا النمط السياحي، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء، أعرب القس Bernard عن تطلعه لزيارة مصر قريباً ضمن وفد رفيع المستوى يضم عدداً من رجال الدين، مشيراً إلى أن الزيارة ستتضمن لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب القيام بجولات بعدد من المقاصد السياحية والأثرية.

كما أوضح أنه سمع كثيراً عن المقصد السياحي المصري وما يزخر به من مقومات ومنتجات سياحية متميزة من الفنان العالمي دنزل واشنطن، الذي زار مصر مؤخراً، وشجعه على خوض هذه التجربة بنفسه، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر ونقل تجربته إلى مجتمعه في الولايات المتحدة الأمريكية عقب عودته.

من جانبه، استعرض الوزير ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة في مجال السياحة الروحانية، مشيراً إلى مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضم 25 موقعاً أثرياً ودينياً مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

كما تحدث عن مدينة سانت كاترين، التي تُعد إحدى أبرز الوجهات الروحانية في العالم، لما تتميز به من مكانة دينية وتاريخية، إلى جانب طبيعتها الخلابة وتجاربها السياحية المتفردة.