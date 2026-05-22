وزير السياحة: نمو السياحة الوافدة من السوق الأمريكى بنسبة 26% خلال 2025

- توقعات بزيادة الإقبال على المقصد السياحي المصري عام 2027 من السوق الأمريكي

بدأ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات بالسوق الأمريكي، وذلك بمقر القنصلية المصرية بنيويورك؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على استعراض مستجدات الوضع السياحي في مصر، وبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على ما يتمتع به المقصد المصري من أمن واستقرار.

وخلال هذه اللقاءات، أعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل قطاع السياحة في مصر، مشيراً إلى تحقيق نمو ملحوظ في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة ولاسيما من السوق الأمريكي الذي حقق نمواً بنسبة 26% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

كما أشار، إلى أن استضافة مصر للفعاليات الدولية الكبرى، ومنها الفعالية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر "WTTC" التي أُقيمت على متن إحدى البواخر خلال رحلة عبر قناة السويس، تعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة السياحة العالمية، والثقة الدولية فيما تتمتع به من أمن واستقرار.

ولفت أيضاً إلى مشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة في هذه الفعالية، من بينهم السيد نيك آدامز، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشئون السياحة والقيم، والذي قام بجولة سياحية شملت مجمع الأديان بمصر القديمة، وأهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، وشارك تجربته مع ملايين المتابعين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق الوزير أيضاً للحديث عن ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع فريد في المنتجات والأنماط السياحية، موضحاً أن الوزارة تعمل على دمج هذه الأنماط لتقديم تجارب سياحية متكاملة ومبتكرة، تتجاوز الأنماط التقليدية.

وأكد أن زيارة مصر تمنح السائح تجربة متكاملة تجمع بين التنوع الثقافي والحضاري وأصالة التجربة السياحية، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات التراثية، وهو ما أظهرته نتائج الدراسات الخاصة بقياس رضا الزائرين.

كما استعرض جهود الوزارة للترويج لعدد من المقاصد السياحية الجديدة والواعدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن هناك برامج سياحية متكاملة تبدأ من مطار سفنكس الدولي، مروراً بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ثم الإسكندرية، وصولاً إلى الساحل الشمالي، وهو ما يشهد إقبالاً متزايداً من مختلف الجنسيات.

ولفت أيضاً إلى مشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المؤتمر الدولي السنوي Explore الذي تنظمه منصة الحجز العالمية Expedia بمدينة لاس فيجاس، بمشاركة نخبة من قادة صناعة السياحة في العالم.

وخلال اللقاءات، استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز الحركة السياحية، من خلال تطوير برنامج تحفيز الطيران، وتكثيف الحملات الترويجية، إلى جانب إطلاق الحملة الدولية "Egypt Vibes" التي تستهدف إبراز التجربة السياحية في مصر وتسليط الضوء على استقرار المقصد السياحي.

كما أشار الوزير إلى امتداد الموسم السياحي الصيفي في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مع تقديم حوافز لشركات الطيران لتسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان خلال الصيف، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية بهذه المدن.

كما أوضح أنه رغم وجود تباطؤ نسبي في بعض الحجوزات نتيجة الأوضاع الإقليمية، فقد تم اتخاذ إجراءات للحد من الإلغاءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على دقة إرشادات السفر الصادرة عن الدول المختلفة بما يعكس الواقع الأمني المستقر في مصر.

من جانبهم، أكد منظمو الرحلات أن مصر تُعد من الوجهات السياحية الآمنة، وتشهد طلباً متزايداً من السائحين الأمريكيين، مع استمرار الحجوزات المستقبلية حتى عام 2027، والذي سيشهد إقبالا غير مسبوق للمقصد المصري، مشيرين إلى أن السائحين الأمريكان يهتمون بالتجارب المتنوعة، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والفنية وسياحة الطعام، بالإضافة إلى البرامج التي تجمع بين البحر الأحمر وأهرامات الجيزة.

وشهدت اللقاءات بحث سبل تعزيز الترويج للمقصد المصري في السوق الأمريكي، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ برامج سياحية مشتركة تجمع بين مصر ودول أخرى.

كما تم التأكيد على وجود رحلات منتظمة لشركة مصر للطيران إلى خمس مدن أمريكية، مع بدء تشغيل خط جديد من لوس أنجلوس اعتباراً من السبت المقبل، بما يدعم زيادة الحركة السياحية من السوق الأمريكي.

حضر اللقاءات السفير تامر المليجي القنصل العام لمصر بنيويورك، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد وجدي المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بنيويورك، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووائل منصور مسئول السوق الأمريكي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمود خليفة سكرتير ثاني بالقنصلية المصرية بنيويورك.