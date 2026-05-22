محمد مجدي سليمان يشارك في إدارة مواجهة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الدولي المصري محمد مجدي سليمان للمشاركة ضمن طاقم تحكيم مباراة منتخبي أوغندا تحت 17 عامًا وغانا تحت 17 عامًا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا المقامة حاليًا في المغرب.

ويقود المباراة الحكم التونسي فرج عبدلاوي كحكم ساحة، ويعاونه مواطنه ياسين السعداوي كمساعد أول، بينما يتواجد محمد مجدي سليمان كمساعد ثانٍ، إلى جانب المغربي محمد البارودي الذي سيتولى مهام الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء غد السبت، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب محمد السادس.

ويُسجل هذا اللقاء الظهور الرابع للحكم المصري في النسخة الحالية من البطولة، خلال مواجهة حاسمة يتحدد على إثرها المنتخب المتأهل إلى كأس العالم للناشئين.