مقتل عسكري إسرائيلي بمسيرة من لبنان يرفع الحصيلة المعلنة إلى 22

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل جندي وإصابة اثنين شمالي البلاد، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان، ما يرفع الحصيلة المعلنة إلى 22 منذ 28 فبراير الماضي.

وأصبحت مسيرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، داعيا الجيش إلى إيجاد حل.

وقال الجيش، في بيان، إن "الرقيب أول نوعام همبرجر (23 عاما)، مقاتل في الكتيبة التاسعة التابعة للواء 401 المدرع، قُتل خلال نشاط عملياتي شمالي إسرائيل".

وأشار الجيش إلى أن جنديا آخر أُصيب بجروح خطيرة، فيما أُصيب ضابط صف بجروح طفيفة في الحادث ذاته، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أُبلغت عائلتاهما.

بدورها ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أن همبرغر، لقي حتفه جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقت من لبنان.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين أعلنت تل أبيب مقتلهم في جنوب لبنان منذ 28 فبراير الماضي، إلى 22، وفق بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي.

كما تشير معطيات الجيش إلى إصابة 1043 عسكريا إسرائيليا منذ التاريخ نفسه.

لكن إسرائيل تفرض تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات إثر الردود العسكرية على عدوانها على أكثر من دولة في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 12 شهيدا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، ما رفع الحصيلة منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و123 شهيدا، إضافة إلى 9 آلاف و506 جرحى، بينهم 123 شهيدا، و 273 جريحا من العاملين في قطاع الصحة.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو المقبل.