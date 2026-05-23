قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ حالات فيروس إيبولا ظهرت في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت هذه المناطق بأنه يتطلب الحذر منها لكن لم يتم تصنيفها بالشكل الذي يثير القلق الوبائي عالميا.

وأوضح أن المنظمة نصحت كل دولة أن تأخذ حذرها، وهو ما فعلته مصر، حيث يتم التواصل مع المنظمات المعنية الإقليمية والدولية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الداخلية.

ونوه إلى أن هذه الإجراءات تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك من اليوم الأول، موضحًا أنه لا يوجد ما يستدعي القلق حاليًّا من وجود حالات بمصر.

وأشار إلى أن المواطن عليه تجنب السفر إلى المناطق التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بها انتشار للمرض.

ولفت إلى اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي تقام في الكونغو الديمقراطية، بسبب انتشار الفيروس.

وأكد أن مصر لديها خبرات متراكمة في التعامل مع الأوبئة أو الحالات المعلنة بوبائيات على مستوى العالم، لكن الوضع الحالي مطمئن.

وأفاد بأنه بدأ التواصل مع الجهات الإفريقية لتقديم مساعدات إلى هذه المناطق عن طريق بعض الأدوية للتعامل مع الفيروس وتحديدا الدواء الذي حُدِّد كعلاج للتشخيص الأولي للمرض.